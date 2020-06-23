Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi’nde geçen mart ayında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada 23 yaşındaki Sidar Uygurlar'ı aracıyla takip edip, öldüren katil zanlısı Yılmaz Geyik (51) yakalandı.
Veysi İpek'in haberine göre, yol tartışması sonrasında yaşanan korkunç cinayet, Siverek'in Seyfoğlu Caddesi üzerinde 12 Mart gecesi meydana geldi. MOBESE kameralarına yansıyan olayda, Sidar Uygurlar iki arkadaşıyla birlikte cadde üzerinde arabasıyla yol alırken, önündeki bir aracı solluyor. Solladığı araç Uygurlar'ı takip edip yolunu kesiyor.
TAKİP EDİP, SİLAHLA ÖLDÜRDÜ
Yapılan incelemede aracın sürücüsü olduğu tespit edilen Yılmaz Geyik, Sidar Uygurlar’ı önce darp ediyor. Görgü tanıdıklarının iddiasına göre, Uygurlar özür diliyor. Ancak Yılmaz Geyik, taşıdığı ruhsatsız silahla Uygurlar'a ateş ederek öldürüyor. Geyik, otomobilde bulunan iki kişiye de silahını doğrultuyor. Ancak silahı tutukluk yapıyor.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Polisin kayıplara karışan zanlı ile ilgili çalışmaları sürerken, Uygurlar ailesi, cinayet zanlısı Yılmaz Geyik'in köyünde saklandığını zaman zaman Siverek'e geldiğini ve görüntülendiğini öne sürerek korunduğunu iddia ediyordu. Katil zanlısı Yılmaz Geyik’in bulunduğu yeri tespit eden Şanlıurfa Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Siverek polisi, gece saat 03.30'da ortak operasyon düzenledi. Saklandığı evde yakalanan Yılmaz Geyik, soruşturmayı yürüten Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ifadesinin alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Geyik tutuklandı. Şanlıurfa'ya götürülen Yılmaz Geyik, 14 gün karantinada tutulduktan sonra bulunduğu cezaevinden koğuşa alınacak.
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN DUYURDU
Şanlurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabında katil zanlısının tutuklandığını duyurdu. Vali Erin, "Henüz hayatının baharında olan Sidar Uygurlar'ın katil zanlısı Y.G., emniyet teşkilatımızın uzun takip ve titiz çalışması sonucu bugün sabaha doğru Siverek'te yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür eder, merhumun ailesine bir kez daha başsağlığı dilerim."
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