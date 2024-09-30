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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da zabıta hepsine el koydu | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünlere zabıta ekipleri el koydu

        Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünlere el konularak imha edildi. Sağlıksız şartlarda depolama yapan işletmeleri de uyaran ekipler, denetimlerde 12 işletmeye de cezai işlem uyguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 13:04 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:04
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        Şanlıurfa'da zabıta hepsine el koydu
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri halk sağlığını korumak için denetimlere devam ediyor.

        İl merkezinin yanı sıra Akçakale, Viranşehir, Birecik ve Hilvan ilçelerinde de denetim yapan ekipler, son kullanım tarihi geçmiş gıda ürünleri ile sağlıksız koşullarda saklanan ürünleri tespit etti.

        Denetimler kapsamında, 1500 ton pirinç, 650 kilogram reçel, 200 kilogram çikolata, 200 kilogram domates salçası, 100 kilogram bebek bisküvisi ve 100 kilogram çaya imha edilmek üzere el konuldu.

        Söz konusu ürünlerin çoğunun son kullanma tarihi geçtiği ve bazı pirinçlerin böceklendiği diğer ürünlerin ise bozulduğu tespit edildi.

        Sağlıksız şartlarda depolama yapan işletmeleri de uyaran ekipler, denetimlerde 12 işletmeye de cezai işlem uyguladı.

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