Ünlülerin düğüne katıldığı otelde yangın paniği

DHA

Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, otele düğün için gelen sanatçıların da olduğu 23 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, gece saatlerinde Atatürk Bulvarında bulunan bir otelde çıktı. İddiaya göre, manken Tuba Özay, sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un da katıldığı düğün sırasında otelin 2'nci katındaki boş bir odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: İHA

Odadan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri otelin 2'nci katındaki alevlere müdahale ederken, yangının çıktığı katta bulunan kişiler tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

23 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. DHA'nın haberine göre; müdahale sırasında dumandan etkilenen ve aralarında sanatçılar Hamiyet, Nevzat Soydan ve Benhur'un da olduğu 23 kişiye ambulansta oksijen takviyesi uygulandı. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

*Haberin ilk görseli İHA tarafından servis edilmiştir.