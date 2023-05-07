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Şanlıurfa'da ölümlü kaza! 4 çocuğundan sonra annenin de cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'da otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 4 çocuk boğularak yaşamını yitirdiği kazada kaybolan 31 yaşındaki anne Özlem Çetin’in de cansız bedenine ulaşıldı, 1 yaşındaki Müslüm Çetin’i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Giriş: 07.05.2023 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Şanlıurfa'da, akraba ziyareti dönüşünde stabilize yolda kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen ve suya gömülen otomobildeki 4 kardeşin cenazesinin çıkarıldığı kazada, kaybolan anne Özlem Çetin’in (31) cansız bedenine ulaşıldı, Müslüm Çetin’i (1) arama çalışmaları ise devam ediyor.

  • Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Şanıurfa- Mardin kara yolunun 15’inci kilometresindeki Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. Yedikuyu Mahallesinde yaşayan akrabalarını ziyarete giden Çetin ailesi fertlerinin içinde bulunduğu Hasan Çetin (38) yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobil, kent merezine dönüş yolunda stabilize yolda kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

  • Can pazarının yaşandığı kazada Hasan Çetin, kendi imkanları ile kurtulurken bölgeye sevk edilen jandarma, dalgıç polis ve itfaiye ekipleri, araç içerisindeki eşi ile 5 çocuğunu arama çalışmalarına başladı. Gece geç saatlere kadar süren çalışmalarda dalgıç polisler otomobile ulaşarak vinçle sudan çıkardı.

  • Sudan çıkarılan araçta İbrahim (4), Ecem (5), Aysun (9), ve Asmin Çetin'in (11) cansız bedenine ulaşıldı. Akıntıya kapılarak kaybolan anne Özlem ve oğlu Müslüm Çetin ise aramalara rağmen bulunamadı.

  • BABA HASTANEDE

    Sabah erken saatlerde kaybolan anne ve oğlunun bulunması içen yeniden arama çalışmaları başlatıldı.Çetin ailesinin yakınlarının da destek verdiği arama çalışmalarında otomobilin devrildiği yerden 2 kilometre uzaklıkta anne Özlem Çetin’in cansız bedenine ulaşıldı.

    Sudan çıkarılan Özlem Çetin'in cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Kayıp olan 1 yaşındaki Müslüm Çetin'i arama çalışmaları ise sürdürülüyor. Kazada ayağı kırılan baba Hasan Çetin’in hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam sürüyor.

     

 

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