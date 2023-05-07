Şanlıurfa'da ölümlü kaza! 4 çocuğundan sonra annenin de cansız bedenine ulaşıldı

Can pazarının yaşandığı kazada Hasan Çetin, kendi imkanları ile kurtulurken bölgeye sevk edilen jandarma, dalgıç polis ve itfaiye ekipleri, araç içerisindeki eşi ile 5 çocuğunu arama çalışmalarına başladı. Gece geç saatlere kadar süren çalışmalarda dalgıç polisler otomobile ulaşarak vinçle sudan çıkardı.