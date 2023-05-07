Şanlıurfa'da ölümlü kaza! 4 çocuğundan sonra annenin de cansız bedenine ulaşıldı

BABA HASTANEDE
Sabah erken saatlerde kaybolan anne ve oğlunun bulunması içen yeniden arama çalışmaları başlatıldı.Çetin ailesinin yakınlarının da destek verdiği arama çalışmalarında otomobilin devrildiği yerden 2 kilometre uzaklıkta anne Özlem Çetin’in cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan Özlem Çetin'in cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Kayıp olan 1 yaşındaki Müslüm Çetin'i arama çalışmaları ise sürdürülüyor. Kazada ayağı kırılan baba Hasan Çetin’in hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam sürüyor.