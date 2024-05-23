Şanlıurfa'da kaçak trafolar tespit edildi

Dicle Elektrik, kırsal bölgelerde ve tarımsal sulama alanlarında havadan drone ve karadan mobil ekipler vasıtasıyla gerçekleştirilen kontrollerde, bölgede kaçak trafolar tespit ediyor.

Dicle Elektrik’in kaçak ekipleri, 2024 yılı içerisinde 2 bin 155 kayıt dışı trafonun tespit edildiği Şanlıurfa’da, traktör römorkunda gübre deposuna gizlenmiş vaziyette kullanılan bir kayıt dışı trafo daha tespit etti. Ekiplerin Akçakale ilçesine bağlı kırsal Şanlı Mahallesi’nde tespit ettiği 250 KVA gücündeki kayıt dışı trafonun 100 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu belirlendi.

Havadan drone ile yapılan kontroller sırasında ise Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Kırbalı Mahallesi’nde pamuk sulamasında kullanılmak üzere toprağa gömülen 250 KVA gücünde bir trafo belirlendi. Toprağa gömülen trafonun üzerinin ise serpilen toprakla örtülerek havadan da görünmesinin engellenmeye çalışıldığı kaydedildi.

Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Gellegöç Mahallesi'nde drone ile yapılan kontroller sırasında, traktör römorkuna yüklenmiş ve bu şekilde kullanılmakta olan bir kayıt dışı trafo tespit edildi. Trafo sahiplerinin, görüldüklerini fark edince kaçak trafonun dakikalar içinde traktöre bağlanarak hızla kaçırıldığı ifade edildi. Kaçırılan trafonun 160 KVA gücünde olduğu ve buğday tarlasının sulanmasında kullanıldığı belirlendi.