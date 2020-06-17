Şanlıurfa'da deprem paniği yaşandı. Çevre illerden de hissedilen ve saat 11.47'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.1 olarak ölçüldü. AFAD'ın merkez üssünü Şanlıurfa Hilvan olarak duyurduğu deprem yerin 4.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Şanlıurfa Gazibey olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 4.3 olarak ölçtükten sonra 4.2 olarak revize etti. Depremin ardından olumsuz bir haber yansımadı.

AFAD'IN ŞANLIURFA'DA MEYDANA GELEN DEPREM İLE İLGİLİ VERİLERİ