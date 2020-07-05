Şanlıurfa'da Akçakale ilçesinde, 17 uzun namlulu silah ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine silah getirileceği bilgisi üzerine sınır bölgesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 17 kalaşnikof silah ile bu silahlara ait 17 şarjör ele geçirildi. Uzun namlulu silahlar incelemek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.