Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Habertürk'e konuştu | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Habertürk'e konuştu

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara ilişkin Habertürk'e konuştu. Gülpınar, "AK Parti'den kırgın ayrıldım ama Sayın Cumhurbaşkanı ile muhabbetimde hiçbir eksilme olmadı. Yeniden uzun yıllar siyaset yaptığım AK Parti'ye katılmam noktasında temaslar oldu." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 23:44 Güncelleme: 13.08.2024 - 23:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasım Gülpınar: Halkımızın nabzını tutacağız
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar AK Parti’ye geçeceğine dair iddialara ilişkin Habertürk’e açıklamalarda bulundu.

        Gülpınar'ın açıklaması ise şöyle:

        Ben seçim sürecinde öncesinde ve sorasında da Sayın Cumhurbaşkanı'na olan saygı ve sevgimi ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanı'nı AK Parti'den ayrı tuttum. Evet AK Parti'den kırgın ayrıldım ama Sayın Cumhurbaşkanı ile muhabbetimde hiçbir eksilme olmadı. Yeniden uzun yıllar siyaset yaptığım AK Parti'ye katılmam noktasında temaslar oldu. Bir bakanımız nabzımı yokladı. Ben de halka rağmen siyasetin olmayacağını ifade ettim. Halkımızın nabzını tutacağız, halk bizi nerede görmek istiyorsa orada oluruz. Hayırlısı olsun…

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskını açıklaması
        Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskını açıklaması
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Habertürk Anasayfa