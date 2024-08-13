Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Habertürk'e konuştu

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar AK Parti’ye geçeceğine dair iddialara ilişkin Habertürk’e açıklamalarda bulundu.

Gülpınar'ın açıklaması ise şöyle:

Ben seçim sürecinde öncesinde ve sorasında da Sayın Cumhurbaşkanı'na olan saygı ve sevgimi ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanı'nı AK Parti'den ayrı tuttum. Evet AK Parti'den kırgın ayrıldım ama Sayın Cumhurbaşkanı ile muhabbetimde hiçbir eksilme olmadı. Yeniden uzun yıllar siyaset yaptığım AK Parti'ye katılmam noktasında temaslar oldu. Bir bakanımız nabzımı yokladı. Ben de halka rağmen siyasetin olmayacağını ifade ettim. Halkımızın nabzını tutacağız, halk bizi nerede görmek istiyorsa orada oluruz. Hayırlısı olsun…