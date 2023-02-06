AFAD tarafından açıklanan verilere göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde ve saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen depremler Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Pek çok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmişti. Deprem sonrası kar tatili olmayan iki ilde de eğitime ara verildi. Peki Gaziantep ve Şanlıurfa'da deprem sonrası okullar tatil mi? 7 Şubat yarın Gaziantep ve Şanlıurfa'da okullar tatil olacak mı? İşte, 6 Şubat Deprem sonrası okulların durumu hakkında merak edilenler...