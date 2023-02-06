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Şanlıufa'da bugün okullar tatil mi son dakika? Deprem sonrası Şanlıurfa'da okullar kapalımı olacak?

Son dakika: Deprem sonrası Şanlıurfa'da bugün okullar tatil mi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 6 Şubat sabah saatlerinde meydana gelen depremden birçok il etkilendi. Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok il depremle sallandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde okullar tatil edilmişti, deprem sonrası okulların tatil durumu merak konusu oldu. Deprem sonrasında 'Şanlıurfa'da bugün okullar tatil mi?' araştırmaları başladı. İşte 6- 7 Şubat 2023 Pazartesi deprem olan illerde okulların durumu...

Giriş: 06.02.2023 - 10:26 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • AFAD tarafından açıklanan verilere göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde ve saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen depremler Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Pek çok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmişti. Deprem sonrası kar tatili olmayan iki ilde de eğitime ara verildi. Peki Gaziantep ve Şanlıurfa'da deprem sonrası okullar tatil mi? 7 Şubat yarın Gaziantep ve Şanlıurfa'da okullar tatil olacak mı? İşte, 6 Şubat Deprem sonrası okulların durumu hakkında merak edilenler...

  • ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Şanlıurfa Valiliği geçtiğimiz gün, kar yağışı dolayısıyla bugün (6 Şubat) okulların tatil edildiğini, "Kar yağışından dolayı il genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmî-özel örgün (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) ve yaygın eğitim kurumları 06 Şubat 2023 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır." sözleriyle açıklamıştı.

  • 10 ilde tüm okullar 1 hafta tatil edildi. Şanlıurfa'da eğitime deprem nedeniyle bir hafta ara verildi. 

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da okulların 1 hafta tatil edildiğini duyurdu.

  • DEPREM SONRASI OKULLAR TATİL Mİ?

    Deprem ve ve kar yağışı nedeniyle pek çok ilde eğitime ara verildi. Ankara ve İstanbul ile Samsun, Aksaray, Kırıkkale, Çanakkale, Gümüşhane, Şırnak, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Sivas, Tunceli, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bayburt, Karaman, Malatya, Ardahan, Kayseri, Ağrı, Isparta, Giresun, Nevşehir, Kütahya, Erzurum, Elazığ, Kırşehir, Niğde, Yozgat, Burdur, Bitlis, Hakkari, Kars, Denizli, Konya, Erzincan ve Afyonkarahisar’da eğitime bir gün,

    Bingöl ve Muş’ta iki gün ara verildi.

  • Adana’nın Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli ve Feke; Antalya’nın Gündoğmuş ve İbradı; Batman’ın Gercüş ve Sason ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü,

    Siirt’in bazı ilçelerinde ise 2 gün eğitim yapılamayacak.

    Çankırı, Sinop, Yalova ve Tokat ile Kastamonu’nun Cide ilçesinde taşımalı eğitime 6 Şubat Pazartesi günü ara verildi.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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