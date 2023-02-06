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Adıyaman'da deprem nedeniyle bugün okullar tatil mi? Kaç büyüklüğünde deprem oldu ve ölü sayısı kaç?

Adıyaman'da deprem nedeniyle bugün okullar tatil mi?

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Oluşan deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Kilis gibi çevre illerde hissedildi. Adıyaman'da hissedilen 7,4 büyüklüğünde depremde yoğun kar nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. İşte, Adıyaman'da okulların olma durumu...

Giriş: 06.02.2023 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AFAD tarafından açıklanan verilere göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde ve saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen depremler Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Pek çok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmişti. 

  • DEPREM SONRASI ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Deprem ve kötü hava koşulları nedeniyle pek çok ilde eğitime ara verildi. 

    Ankara ve İstanbul ile Samsun, Aksaray, Kırıkkale, Çanakkale, Gümüşhane, Şırnak, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Sivas, Tunceli, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bayburt, Karaman, Malatya, Ardahan, Kayseri, Ağrı, Isparta, Giresun, Nevşehir, Kütahya, Erzurum, Elazığ, Kırşehir, Niğde, Yozgat, Burdur, Bitlis, Hakkari, Kars, Denizli, Konya, Erzincan ve Afyonkarahisar’da eğitime bir gün, Bingöl ve Muş’ta iki gün ara verildi.

     

  • ADIYAMAN VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

    Adıyaman Valiliği şu açıklamayı yaptı; “Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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