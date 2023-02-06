DEPREM SONRASI OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem ve ve kar yağışı nedeniyle pek çok ilde eğitime ara verildi. Ankara ve İstanbul ile Samsun, Aksaray, Kırıkkale, Çanakkale, Gümüşhane, Şırnak, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Sivas, Tunceli, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bayburt, Karaman, Malatya, Ardahan, Kayseri, Ağrı, Isparta, Giresun, Nevşehir, Kütahya, Erzurum, Elazığ, Kırşehir, Niğde, Yozgat, Burdur, Bitlis, Hakkari, Kars, Denizli, Konya, Erzincan ve Afyonkarahisar’da eğitime bir gün, Bingöl ve Muş’ta iki gün ara verildi.

Adana’nın Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli ve Feke; Antalya’nın Gündoğmuş ve İbradı; Batman’ın Gercüş ve Sason ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü, Siirt’in bazı ilçelerinde ise 2 gün eğitim yapılamayacak.

Çankırı, Sinop, Yalova ve Tokat ile Kastamonu’nun Cide ilçesinde taşımalı eğitime 6 Şubat Pazartesi günü ara verildi.