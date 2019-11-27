ABD'nin Boston kentinden Meksika'ya tatile giden Nicole Joanna, sahilde poz vermek isterken talihsiz bir an yaşadı.

Genç kadın sahildeki kayalıkların önünde fotoğraf çekilirken dalgalara kapıldı. Joanna'nın savrulma anlarını arkadaşı Macy Nix kaydetti.

Meksika'nın tatil kenti Cabo'daki Divorce Plajı'nda çekilen görüntülerde turist dalgalarla başa çıkmaya çalışırken arkadaşı Macy "Aman Tanrım" diye çığlıklar attı.

Macy, "Nicole dikkatsizce kayanın yanında poz vermek istedi ancak dalgalar hızlı bir şekilde kayalıklara çarptı. Korktum ve Nicole'un kayaya çarptığını düşündüm, bu yüzden bağırdım" dedi.

Ancak neyse ki korkulan olmadı ve ABD'li turist sudan güvenle çıkmayı başardı.

Sosyal medyadan fotoğraf paylaşmak için kendini tehlikeye atan ilk turist Nicole Joanna değil. Bali'de de bir turist poz vermek isterken dalgalara kapılmıştı.

Venezuelalı model Michelle Lewin de Bahamalar'da fotoğraf çekimi sırasında beklemediği bir saldırıyla karşılaşmıştı. Bikini çekimi için poz veren model, domuzların hedefi haline gelmişti. Lewin yaşadıklarını Instagram hesabından paylaşmıştı.