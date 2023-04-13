Habertürk Ankara

YSK ,kapatma davası nedeniyle seçime Yeşil Sol Parti listesinden girme kararı alan HDP’nin yurt içi ve yurt dışı sandık kurullarında temsilci bulunduramayacağına karar vermişti. Aynı durum seçime kendi listesinden girmeyen Saadet Partisi için de geçerli olacak. AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel sosyal medya hesabından “YSK seçimlere katılmayacağını bildiren HDP ile Saadet Partisi’nin her yerde, aday listesi vermeyerek CHP 7 ilde, İYİ Parti 9 ildeki tüm ilçe seçim kurulu üyelerinin düşeceğini, sandık kurullarına üye veremeyeceklerine, seçim kurullarında temsilci bulunduramayacağına karar verdi” mesajını paylaştı.

CHP’NİN 7, İYİ PARTİ’NİN 9 İLDE TEMSİLCİSİ OLMAYACAK

CHP ve İYİ Parti ise 16 ilde milletvekili aday listelerinde işbirliği yapma kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda CHP 7 ilde, İYİ Parti ise 9 ilde YSK’ya aday listesi sunmadı. Aralarında Adıyaman, Van, Batman’ın da bulunduğu 9 ilde İYİ Partili adaylar CHP listesinden, Gümüşhane, Aksaray, Bitlis ve Muş’un dahil olduğu 7 ilde ise CHP’li adaylar İYİ Parti listesinden seçime katılacak. Millet İttifakı çatısı altında yapılan işbirliği bu illerdeki sandık kurullarının oluşumunda da etkili olacak.

AK PARTİ’Lİ ÖZEL: BU BİR YASAL ZORUNLULUK, PROBLEM OLMAZ

AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel de bu durumun Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu’nun bir gereği olduğunu belirtti. Seçim güvenliği açısından sorun yaratacak bir durumun söz konusu olmayacağını ifade eden Recep Özel ilçe seçim kurulları ile sandık kurullarının oluşumunda “ Eksik üye ve temsilcinin bulunması durumunda, çıkan partilerin yerine seçime kendi logosuyla katılacak partilerin temsilcileri olacak. Yine sandık kurullarında beş farklı partinin üyesi olacak. Seçim güvenliği açısından bir problem olmaz” değerlendirmesini yaptı.

“ALTERNATİF ÖNLEMLER PLANLADIK, SANDIĞA SAHİP ÇIKACAĞIZ”



CHP: BİZ BU RİSKİ ÜSTLENDİK



CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu da HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada seçime kendi listelerinden girmeyen partilerin ilçe seçim kurulları ile sandık kurullarına üye ve temsilci vermemesinin yasadan kaynaklı olduğunu hatırlattı. “ Bu bir riskti, 6’lı masa görüşmeleri sırasında biz bu riski üstlendik. Bu kararı verirken alternatif önlemleri planladık. Örgütlerimizle konuştuk. Sandığa sahip çıkacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın” değerlendirmesini yaptı.

SANDIK KURULLARI NASIL OLUŞTURULUYOR?



Sandık kurulları Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna göre belirleniyor. Yasa sandık kurullarının ilçe seçim kurulunca oluşturulmasını öngörüyor. Buna göre, ilçe seçim kurulu başkanı o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy alan 5 partiden her sandık için birer asıl birer yedek üye adını belirlemelerini istiyor.



SANDIK KURULLARINDA PARTİ TEMSİLCİLERİ NASIL BELİRLENİYOR?



Bu yoldan tespit edilen sandık kurulu üye sayısının 5’ten az olması durumunda, aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerin oylarının oylarının büyüklük sırasına bakılıyor, eksik üye buna göre tamamlanıyor. Oylarda eşitlik varsa kura çekiliyor.



Sandık kurulu üyeliklerinin bu şekilde de tamamlanamaması durumunda “ o ilçede seçime katılan ve teşkilatı bulunan diğer siyasi partiler arasında kura çekimine” gidiliyor.

YURT DIŞINDAKİ SANDIK KURULLARI



Yurt dışında ise bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelinden çok oy alan üç siyasi partinin bildirdikleri birer isimden oluşuyor. 2018 seçimlerinde AK Parti, CHP ve HDP ilk üç sırayı paylaşmaları nedeniyle 14 Mayıs seçimlerinde yurtdışı sandık kurullarında üye bulundurma hakkı elde etmişti. Ancak HDP seçime kendi listesinden girmeyeceği için bu hakkı kullanamayacak. HDP’nin yerine ülke genelinde dördüncü parti konumunda bulunan MHP’nin temsilcileri görev yapacak.

İLÇE SEÇİM KURULLARININ GÖREVİ

Seçimin düzen içinde yürütülmesini sağlamak için gereken tüm tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek, sandık kurullarını kurmak ve sandık kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak ilçe seçim kurullarının görevleri arasında yer alıyor.