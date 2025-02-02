‘Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Nazan, Karsu’yu Bora’ya layık görmediği için istemezken Bora evliliğine sahip çıkıp annesine karşı geliyor. Nazan, Bora’nın bu tavrından sonra şirketteki tüm yetkisini alıyor. Ayça, Hakan’ın lüks bir evde olmasını sorgularken Hakan “Burası benim evim” diyerek Ayça’yı şoke ediyor. Yeni bölümde yaşanılan aşkların nasıl devam edeceği merak konusu oluyor.

'Sandık Kokusu’nun 44. Bölüm 2. Tanıtımı;

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SANDIK KOKUSU’NUN 43. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin 43'üncü bölümü Bora’nın Karsu’ya sürpriz evlilik teklifiyle başladı. Karsu, sevinçle kabul etti ve sevdiği adamla evlenmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı. Çocuklarla vakit geçirmek isteyen Bora, bowling planı yaptı ancak işler düşündüğü gibi yolunda gitmedi. Tılsım ve Selin çok eğlenirken Deniz, annesini Bora’dan kıskandı. Bora ve annesinin uzak durması için elinden geleni yapan Deniz, Karsu’nun evlilik gerçeği hakkında endişelenmesine yol açtı. Ayça, Hakan’dan kaçmaya çalışırken yemek davetine karşı koyamadı ve Hakan ile yemeğe gitmeyi kabul etti. Kendisini daha önce gittiği lüks mekanlardan çok daha salaş bir yerde bulan Ayça, şaşırtıcı şekilde çok eğlendi. Filiz’in bebek mevzusundan habersiz olduğunu bilmeyen Kıvanç ağzından kaçırınca Filiz soluğu Irmak’ın yanında aldı. Anne kızın duygu dolu anları ekranlara geldi. Bora’nın annesi Nazan, Karsu’nun evine gelip çocukların ve Irmak’ın yanında Bora ve Karsu’nun evlilik sırrını açığa çıkarttı. Çocuklarının karşısında ne yapacağını bilemeyen Karsu’nun yeni bölümde neler yaşayacağı şimdiden merak uyandırdı.

'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.