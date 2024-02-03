Sandık Kokusu yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

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Karsu’nun Atilla’ya boşandığının haberini verdiği tanıtımda Filiz ve Irmak’ın yıllar sonra konuşup yüzleşmesi merak uyandırıyor. Reha’nın Ozan’a olan öfkesi dikkat çekerken, Ozan’ın saldırıya uğraması heyecanı giderek artırıyor. Ozan saldırıya uğrarken tesadüfen oradan geçen Atilla ise yardıma koşuyor ancak Ozan, Atilla’yı gündüz gördüğü halinden farklı görünce her şeyi Karsu’ya anlatacağını söylüyor. Bu sırada Ozan’ın vurulması izleyenleri şoke ediyor.

SANDIK KOKUSU’NUN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Karsu ve Filiz arasındaki anne kız ilişkisi giderek iyileşirken, yüzler gülmeye başladı. Ancak Karsu’nun mutluluğuna, Veysel’in dükkanı kapatma kararı gölge düşürdü. İşsiz kalan Karsu, mahkemede çocukların velayetini alabilmek için hızlıca iş arayışına başladı. Bu durumu öğrenen Atilla harekete geçti, Karsu’ya iş imkanı sağlamak için adamlarına talimat verip bir kitapçı açtırdı. Atilla, iş sebebiyle bir araya geldiği Lale’yi eve bırakırken onun Karsu’yla olan bağlantısını öğrendi ve hemen ondan uzaklaştı. Karsu, bir akşam Deniz’in isteği üzerine Atilla’nın evine giderken, Reha geldi. Reha olay çıkarıp Atilla’nın üzerine yürürken, ikili arasındaki gerilim iyice tırmandı. Atilla’nın Reha’ya olan öfkesi giderek büyüyordu. Bu bölümde Karsu ve Reha’nın mahkemesi de görüldü. Reha’nın boşanmayı kabul etmesiyle evlilikleri sonlandı. Boşanma davasında fabrikasının yanmasını bahane eden Reha hiç nafaka vermedi. Irmak ise annesiyle barışmak için tüm şansını zorlamaya başladı. İpek ve Türkan’ın karşısına çıkan Irmak, çareyi teyzesinde de bulamadı. Bunun üzerine bölümün finalinde şoke eden bir hamle yaptı. Elinde valiziyle Filiz’in kapısına gelen Irmak, Adnan’ın onu evden kovduğunu ve gidecek yeri olmadığını söyledi. Karsu büyük bir öfkeyle Irmak’ı kovup kapıyı kilitlerken, Filiz kapıyı açtı. Bu anlar bölüme damgasını vurdu. Büyük acıların ve hataların üzerine Irmak ve Filiz’in arasında neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

İşte Sandık Kokusu’nun 9. Bölüm 2. Tanıtımı;

Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.