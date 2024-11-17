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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 22:39 Güncelleme: 17.11.2024 - 22:43
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        'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım
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        Tanıtımda Bora, Karsu’yu akşam yemeğine götüreceğini söylerken Hasan sürprizi ile kendini Filiz’e affettiriyor. Karsu, Bora ile iş yemeği dönüşünde Reha ile karşılaşıyor. Reha’nın rahatsız edici cümlelerine karşı Karsu, aldatıldığını yüzüne vuruyor. Yeni bölümde Reha’nın ne yapacağı ise merak konusu oluyor.

        'SANDIK KOKUSU’NUN 34. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Karanlıkta karşılaşan ve yanlışlıkla öpüşen Karsu ile Bora, elektrikler geri geldiğinde utanarak uzaklaştılar. Karsu hızla evden çıkarken Bora, şaşkın bir şekilde Ayça’yı karşıladı. Ayça, Bora’yla yemek yerken evlilikle ilgili farklı düşüncelerini anlattı ama Bora'nın aklı hâlâ Karsu’daydı. Kıvanç’ın yeni kız arkadaşıyla tanışan Irmak, yaşadığı hayal kırıklığını Karsu’yla paylaştı. Reha, işlerinin kötü gittiğini ve kira ödemekte zorlandığını söyledi. Mal sahibi Kamil ödeme talep etti ve Reha zaman istedi. Filiz, komşuları Selma ve Yılmaz ile bahçede kahve içerken, Hasan’ın işine olan titizliğinden bahsetti. Aslında gizli polis olan Yılmaz ve Selma, Hasan’ın iş defterini ele geçirmek için plan yapmaya başladı. Komiser Kemal, bu işte başarılı olurlarsa terfi alacaklarını söyledi. Ömer ve Nazlı kafede birbirlerinden özür diledi ve barıştılar. Dilaver, bu durumu gördü ve aralarındaki arkadaşlığın daha fazlası olabileceğini sezdi.

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        Bu durumdan Filiz’e bahsetti. Hande, gizli sevgilisi Mete ile otelde buluştu ve ilişkilerinin yasak olmasından duyduğu heyecanı dile getirdi. Hasan, Mert, Bora ve Kıvanç kebapçıda bir araya geldi ve dertleşti. Kıvanç, Irmak’a olan hislerini açarken, Hasan da gençlere sevda ve aşk arasındaki farkı anlatarak öğütler verdi. Bu sırada Karsu ve Irmak ise rahatlamak için bir meyhaneye gitti ve şarkıcı Derya Bedavacı ile şarkı söyleyerek eğlendiler. Karsu, Bora’yla iş için evinde bir araya gelince büyük bir panik yaşadı. Onun telaşlı halini gören Bora, öpüştükleri anın konusunu açınca Karsu ne yapacağını şaşırdı. Bölümün finalinde ise Gülnaz, Zehra’ya artık gitmesi gerektiğini söylese de Zehra, Hasan’ı geri kazanmak istediğini söyleyip kalacağını ifade etti. Zehra, Hasan’la geçmişinden bahsederken Filiz, bu konuşmaları duyunca büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Hızlıca eşyalarını toparlayıp, Hasan’dan ayrılmaya karar verdi. Eve elinde çiçeklerle dönen Hasan, Filiz’i valizleriyle evi terk ederken bulunca şoke oldu. Filiz,

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.

        Sandık Kokusu’nun 35. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Sandık Kokusu, yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

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        BURÇLAR

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