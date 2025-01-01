'Sandık Kokusu'nun, ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun, 8 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı.

Sandık Kokusu’nun 41. Bölüm 2. Tanıtımı;

'SANDIK KOKUSU'NUN 40. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Karsu'dan vazgeçemeyen Bora, Karsu'yu bırakıp gidemedi. İkili, evde karşılaştığında romantik dakikalar yaşarken Bora, en başından beri Karsu'nun hislerini bildiğini ve Irmak'la olan konuşmasını duyduğunu itiraf etti. Feryal'in şikayeti üzerine tutuklanan Filiz ve Gülnaz soluğu karakolda aldı. Yemek sırasında Hakan'ın merak uyandıran geçmişini hatırlamasıyla savaş fotoğrafçısı olduğu ortaya çıktı. İhsan, oğlu Hakan'ı neden takip ettirdiğiyle ilgili akıllarda soru işaretleri bıraktı. Kıvanç, arkadaşı Arda ile sohbet ederken Irmak'ın geçmişte üvey babasıyla evlendiğini öğrendi ve hayatının şokunu yaşadı. Söylenenlere inanmak istemeyen Kıvanç, durumu Irmak'a sordu ve onunla yüzleşmek istedi. Bölüme damgasını vuran final sahnesinde ise, Feryal'in cinayet davasında başta Filiz olmak üzere herkes sorguya alındı. Final sahnesinde; "Filiz, gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi?" sorusu akıllara geldi.