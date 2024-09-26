SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizilerinden 'Sandık Kokusu', dün akşam heyecan dolu bölümüyle ekrana geldi.

Yeni bölümüyle SHOW TV ekranlarında yine izleyicileri ekran başına toplayan 'Sandık Kokusu'nun bölüm finalinde Bora, Karsu’nun özel hayatıyla ilgili kavganın ofise taşınmasından dolayı onu işten çıkardı. Sosyal medyada da beğeni dolu yorumlar alan dizi, #SandıkKokusu etiketi ile 1 saat boyunca TT listesinde yer aldı.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz, Kemal komisere aylarca onu oyalayacak sahte belgeler verdi. Hasan yaptığı plana güvenerek hiçbir şey olmayacağından emin bir şekilde Filiz’i rahatlatmaya çalıştı. Filiz, Gülnaz’ın bahçeye çamaşırları asmasından dolayı şok olurken aralarında geçen diyalog izleyicilerin yüzünü güldürdü. Bu sebeple şikayete gelen komşu, Gülnaz’ı evin temizlikçisi sanınca kavga çıktı.

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Gülnaz’ın, Filiz’in komşusuyla tartışma anı;

Kıvanç, davası için ne plan yapacağını düşünürken Irmak ve Mert yardımına koştu. Kıvanç’ın intikam almak istediği adamın mahallesinde ev tutan ikilinin planı; o adamın suçlu olduğunu kanıtlamaktı. Filiz ve Hasan yeni evinde kutlama yemeği yapmaya karar verdiler. Gülnaz kendi yöresine ait yemekler yapmaya başlayınca Filiz’le aralarında yemek yarışı yaşandı. Hasan, yemeğe Bora ve Kıvanç’ı da çağırdı. Ayça’nın yemekte Bora’dan hoşlanması ve onunla sohbet etmeye çalışması dikkat çekti. Ayça’nın davranışları şaşkınlıkla takip edildi.