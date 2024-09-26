Karsu'nun hayatı altüst oluyor
SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizilerinden 'Sandık Kokusu', dün akşam heyecan dolu bölümüyle ekrana geldi. Sonraki bölümün tanıtımında; çocukları tarafından da istenmeyen Karsu'nun hayatı bir anda altüst olurken, her şeyi nasıl düzelteceği merak konusu oldu
SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizilerinden 'Sandık Kokusu', dün akşam heyecan dolu bölümüyle ekrana geldi.
Yeni bölümüyle SHOW TV ekranlarında yine izleyicileri ekran başına toplayan 'Sandık Kokusu'nun bölüm finalinde Bora, Karsu’nun özel hayatıyla ilgili kavganın ofise taşınmasından dolayı onu işten çıkardı. Sosyal medyada da beğeni dolu yorumlar alan dizi, #SandıkKokusu etiketi ile 1 saat boyunca TT listesinde yer aldı.
YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?
Filiz, Kemal komisere aylarca onu oyalayacak sahte belgeler verdi. Hasan yaptığı plana güvenerek hiçbir şey olmayacağından emin bir şekilde Filiz’i rahatlatmaya çalıştı. Filiz, Gülnaz’ın bahçeye çamaşırları asmasından dolayı şok olurken aralarında geçen diyalog izleyicilerin yüzünü güldürdü. Bu sebeple şikayete gelen komşu, Gülnaz’ı evin temizlikçisi sanınca kavga çıktı.
Gülnaz’ın, Filiz’in komşusuyla tartışma anı;
Kıvanç, davası için ne plan yapacağını düşünürken Irmak ve Mert yardımına koştu. Kıvanç’ın intikam almak istediği adamın mahallesinde ev tutan ikilinin planı; o adamın suçlu olduğunu kanıtlamaktı. Filiz ve Hasan yeni evinde kutlama yemeği yapmaya karar verdiler. Gülnaz kendi yöresine ait yemekler yapmaya başlayınca Filiz’le aralarında yemek yarışı yaşandı. Hasan, yemeğe Bora ve Kıvanç’ı da çağırdı. Ayça’nın yemekte Bora’dan hoşlanması ve onunla sohbet etmeye çalışması dikkat çekti. Ayça’nın davranışları şaşkınlıkla takip edildi.
Ayça, Bora'nın özel uçağını duyunca konuya dahil oldu;
Tüm bunlar yaşanırken İstanbul’a dönen Can, Lale’yi aradı. İkili yemeğe çıkarken, Lale gerçekten Can’dan hoşlanmaya başladı. İkili kendi sırlarını birbirlerine anlattı. Karsu, Bora ile iş için helikopterle yolculuk yaparken, Karsu’nun korku dolu anları izleyicileri gülümsetti.
Karsu ile Bora’nın helikopter yolculuğu;
Nazlı, kursa kayıt olduğu için Gülnaz’ın dönüş bileti alındı. Gitmemek için hasta numarası yapan Gülnaz'ın 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Dizinin final sahnesinde ise Reha, çocuklarını yalan yanlış bilgilerle doldurdu.
Reha’ya inanan çocuklar annelerine karşı tavır aldı ve onunla konuşmamaya başladılar. Karsu bu durumu öğrenince şirkete gelen Reha’ya saldırdı. Tüm bu kargaşaya tanık olan Bora şirketinde böyle bir şey yaşandığı için Karsu’yu işten kovdu.
Karsu’nun kovulma anı;
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!
“SEN BİZE YALAN SÖYLEDİN”
Yayınlanan tanıtımda Gülnaz’ın çocuğunun babasının kim olduğu akıllarda soru işareti bırakırken; Reha’nın, Karsu’ya yaptıklarından keyif aldığı gözlerden kaçmadı. Bora’nın Ayça ile yemeğe çıkması dikkat çekerken, Can’ın boşanma davası açması ve Karsu hakkında söyledikleri tanıtıma damgasını vurdu. Çocukları tarafından da istenmeyen Karsu’nun hayatı bir anda altüst olurken, her şeyi nasıl düzelteceği merak konusu oldu.
'Sandık Kokusu’nun 29'uncu Bölüm Tanıtımı;
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.
'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.