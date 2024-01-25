'Sandık Kokusu'nda çarpıcı gelişmeler

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SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, sevilen dizisi ‘Sandık Kokusu’ dün akşam izleyicileri hem duygulandıran hem de heyecanlandıran yeni bölümüyle ekrana geldi. Filiz ve Karsu’nun geçmişindeki ağırlıklarla yüzleştiği bölümde anne - kızın yaşadığı zor anlar, yüreklere dokundu. En çarpıcı gelişme ise Atilla’nın Reha’nın fabrikasında yangın çıkarması oldu. Gelecek hafta neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

'Sandık Kokusu'nun 7'nci bölümü; ABC1 20+’da 5.65 izlenme oranı 13.64 izlenme payı, AB grubunda 5.14 izlenme oranı 13.91 izlenme payı, Total’de ise 4.29 izlenme oranı 10.54 izlenme payı elde etti. Merakla takip edilen bölüm #SandıkKokusu etiketi ile 1 saat boyunca TT listesinde yer aldı.

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YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz’in ve Karsu’nun, Irmak’la karşılaştıktan sonra geçmişle yüzleştiği bölümde izleyicileri derinden etkileyen duygu dolu anlar yaşandı. Filiz’in, Irmak ve Adnan yüzünden yaşadığı travma ve Karsu’nun o günlerde annesiyle ilişkisinin nasıl bozulduğu ekrana geldi. Irmak ise annesiyle barışmaya karar verdi. Bunun çok zor olacağını bildiği için aileden tek konuştuğu kişi olan kuzeni İpek’ten yardım istedi. İpek, Irmak’a Filiz’le barışmasının yolunun Karsu’dan geçtiğini söyleyerek ona yol gösterdi. Irmak, Karsu’nun karşısına çıktı ancak iki kardeşin yüzleşmesi sert geçti. Karsu, Irmak’a öfke kustu.

Reha, Karsu’nun çalışmasını engellemek için adam tutup iş yerine saldırı düzenledi. Adamlar, dükkanın camlarını aşağı indirirken tesadüf eseri gezmeye çıkan Karsu ve Atilla olanlara şahit oldu. Atilla, hızla adamların peşine düştü ve birini yakaladı. Adam, saldırıyı Reha’nın yaptırdığını söyledi. Reha’ya bir ders vermek isteyen Atilla, adamlarına talimat verdi ve Reha’nın Adana’daki fabrikasında yangın çıkardı. Deniz, Karsu’nun hazırladığı sandıktaki kıyafetleri koklarken geçmişe gitti ve annesine dair anıları hatırladı. Deniz’in Karsu’ya anne dediği anlar bölüme damgasını vurdu. Karsu, Deniz ve Filiz’in gözyaşları içinde sarıldığı duygu dolu dakikalar büyük beğeni topladı.

Deniz, yıllar sonra Karsu’ya ilk defa ‘anne’ diyor;

Bölümün finalinde Reha, fabrikasının yandığını öğrenip karakola koştu. Polis, Reha’ya Hasan Başkaya ismiyle bir bağlantısı olup olmadığını sordu. Bu isim Türkiye’nin en ünlü mafyalarından biriydi ve Atilla’nın babasıydı. Reha fabrikasının kundaklandığını anlayınca şoke olurken, bu gelişmenin ardından neler yaşanacağı büyük merak konusu oldu.

İşte, bölümün çarpıcı final sahnesi;

'Sandık Kokusu' yeni bölümüyle 31 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...