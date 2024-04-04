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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu' izleyiciyi ekran başına kilitledi; Hasan ve Atilla'yı kim gördü?

        'Sandık Kokusu' izleyiciyi ekran başına kilitledi; Hasan ve Atilla'yı kim gördü?

        SHOW TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu' dün akşamki bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Atilla'nın Karsu'ya tüm gerçekleri anlattığı bölümde, Hasan ile Atilla konuşurken odaya kimin girdiği herkeste büyük merak uyandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 13:47 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:47
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        'Sandık Kokusu' izleyiciyi ekran başına kilitledi
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu' dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+'da 5,01 izlenme oranı 13,28 izlenme payı, Total'de 4.31 izlenme oranı 11.80 izlenme payı, AB grubunda ise 3.81 izlenme oranı 11.79 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da oldukça konuşulan dizi #SandıkKokusu etiketiyle yaklaşık 1 saat 15 dakika TT listesinde yer aldı.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        'Sandık Kokusu'nun yayınlanan 17'inci bölümünde; Adnan'ın ihanetini öğrenmesinin ardından intikam peşinde olan Irmak, Adnan'ın şirket bilgisayarına girmeye çalışarak açığını aradı. Hasan ile iş yapmak isteyen Reha, onunla görüşme ayarladı ve Hasan'a Filiz'in geçmişiyle ilgili detaylar verdi. Ancak Hasan'ın dikkatini işten çok Reha'nın laf arasında anlattığı Filiz'in geçmişi çekti. Karsu'yu kaçırıp bir otel odasına götüren Atilla, kendisine dair tüm gerçekleri anlattı. Duydukları karşısında şoke olan Karsu, "Boşan, sonra konuşalım!" dedi. Filiz ve Türkan, Hasan'ın davetlisi olarak çiftliğe sıra gecesine gittiler. "Nemrud’un Kızı" türküsü çalarken Hasan ve Filiz birbirlerine aşk dolu bakışlar attı.

        Hasan ve Filiz’den aşk dolu bakışlar;

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        Filiz ve Türkan’ı sıra gecesine davet ettiği esnada Hasan'ın ziyaretine Atilla geldi. Atilla, Hasan'a Karsu'ya aşık olduğunu ve Lale'den boşanmak istediğini söyledi. Kabul etmediği takdirde, baş düşmanları Kadir'e teslim olacağını söyleyerek babasını kendi canıyla tehdit etti. Çalışma odasında Atilla ve Hasan'ın konuştuğu esnada, odadan içeri birisi girdi. İkiliyi kimin gördüğü şimdiden merak konusu oldu.

        "Ben o üç çocuklu kadına âşık oldum baba!"

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen , Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu' yeni bölümüyle 10 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de SHOW TV'de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sandık kokusu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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