Engin Öztürk Sandık Kokusu'nda! Sandık Kokusu'nun Bora'sı Engin Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisinin kadrosuna 3 yeni oyuncu dahil oluyor. Bu isimlerden biri olan Engin Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli araştırılıyor. Yeni karakter ile Karsu arasında yaşanacaklar merak uyandrıyor. Peki, Sandık Kokusu Bora kimdir? İşte, Sandık Kokusu'nun Bora'sı Engin Öztürk hakkında bilgiler…
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. 2. sezonu merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler eklendi. Engin Öztürk Bora rolüyle yapıma dahil oldu. Peki, Sandık Kokusu Bora kimdir? Sandık Kokusu’nun Bora’sı Engin Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Engin Öztürk hayatı ve kariyeri…
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SANDIK KOKUSU BORA KİMDİR?
Bora Bozbeyli, Bozbeyli Holdingin patronudur. Sert mizaçlı ve dediğim dedik biridir. Ancak böyle olmasının bir sebebi vardır. Hayatını dolu dolu yaşayan Bora, abisinin ölümünden çok etkilenir. Üstüne hayallerini erteleyerek hiç istemediği bir hayata girer. Patron olarak baba yadigarı şirketin başına geçmek zorunda kalır. Oysaki öncesinde Londra’da kendine bir hayat kurmuştur.
Sporcudur. Sevdiği, eğlendiği bir hayatı vardır. Şartlar değişince sevdiği tüm alışkanlıkları bırakıp sert mizaçlı bir adama dönüşür. Kapalı bir hayat yaşamaya başlar.
Yabancılara karşı duvarları vardır, laubalilik kırmızı çizgisidir.
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ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?
28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Ahmet Engin Öztürk, Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur.
2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda girdiği tiyatro kolundan gelmektedir.
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Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelen Engin Öztürk, 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.
2010 yılında seçmelerine katıldığı ‘’Fatmagül'ün Suçu Ne?’’ adlı dizide “Selim Yaşaran” karakterini canlandırmıştır. Engin Öztürk’ün hem Türkiye’de hem de Arap ülkelerinde tanınması bu dizi sayesinde olmuştur.
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Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde “Komiser Emre” karakterini canlandıran Öztürk, Muhteşem Yüzyıl dizisinde “Şehzade Selim” rolünü üstlenmiştir. Hatırla Gönül dizisinde “Yusuf” rolünü canlandıran oyuncu, daha sonra Yüksek Sosyete adlı dizide “Kerem Özkan” karakterine hayat vermiştir.
2018-2020 yılları arasında Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız dizisinde “Levent Topal” karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında Yüzleşme dizisi ve 2020 yılında vizyona giren Biz Böyleyiz filminde oynamıştır. 2021 yılında ise Netflix'te yayınlanan 50m2 dizisinde rol almıştır.
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Başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde “Barış Tunahan” karakterini canlandıran Engin Öztürk, 2022 yılında Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde ‘’Sadun Kenan Demiray’’, 2023 yılında ise Sıfırıncı Gündizisinde ‘’Özgür’’ karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır.
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