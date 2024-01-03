Sandık Kokusu 5. yeni bölüm ne zaman? Sandık Kokusu bu akşam var mı, yok mu?
Her hafta Çarşamba akşamı SHOW TV'de yayınlanan Sandık Kokusu bu akşam yayın akışında özel bölümüyle yer alıyor. İzleyicilerin gözü "Bu akşam Sandık Kokusu yok mu, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, 3 Ocak 2024 SHOW TV yayın akışı ile Sandık Kokusu 5. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin detaylar...
- 1
Sandık Kokusu’nun senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun oturuyor. Sürükleyici hikayesiyle her hafta merak uyandıran Sandık Kokusu bu akşam özel bölümüyle ekranlara gelecek. Bu noktada gözler "Sandık Kokusu 5. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, Sandık Kokusu'nun neden olmadığına dair detaylar...
- 2
SANDIK KOKUSU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
SHOW TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu bu akşam özel bölümüyle yayınlanacak. Dizin yılbaşı tatili sebebiyle ekranlara gelmeyeceği tahmin ediliyor.
- 3
SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
SHOW TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin 5. yeni bölümü 10 Ocak 2024 Çarşamba günü yayınlanacak.
-
- 4
SANDIK KOKUSU’NUN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Baskında eli yaralanan Atilla, eve dönerken Karsu ile karşılaşır. Köpek ısırdı dese de Karsu’nun içi rahat etmez ve birlikte hastaneye giderler. Bu olay ikiliyi yakınlaştırır. Karsu çocukları okula yazdırır ve okul için alışveriş yapar. Ancak masraflar düşündüğünden fazla tutar. Ucuz estetikçiye giden Filiz, alerji olur. Karsu onu apar topar hastaneye götürür. Bir de hastaneye borçlanırlar. Karsu, evdekilere çalışacağını açıklar. Ozan İstanbul’a gelir ve birlikte tekneyle gezerler. Filiz, gece yürüyüşünde baskından dönen siyahlar içindeki Atilla’yı görür ve hırsız sanır. Atilla, Deniz’in yardımıyla Filizler’in evine girer ve dolaba saklanır. Karsu dolabı açınca Atilla’yla karşılaşır.
- 5
3 OCAK 2024 SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
09:45 Aile
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu (Özel Bölüm)
23:15 Nasipse Olur
01:30 Aile
03:45 Nasipse Olur
05:30 Sandık Kokusu