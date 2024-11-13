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        Haberler Bilgi Magazin Sandık Kokusu 34. bölüm canlı izle! Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm full HD izle (donmadan, kesintisiz, tek parça)

        Sandık Kokusu 34. bölüm canlı izle ekranı! Sandık Kokusu dizisinde bu akşam neler olacak?

        Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu 34. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün birlikte kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu Sandık Kokusu dizisinde bu akşam neler olacak merak ediliyor. Sandık Kokusu 34. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Yeni bölümün özeti, kareleri ve canlı izleme linki haberimizde! İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Sandık Kokusu yeni bölüm izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 15:33 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:33
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        • 1

          Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 34. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Necip Memili, Demet Akbağ ve Meriç Aral’ın yer aldığı yapımın yeni bölümünde sanki hiç öpüşmemişler gibi davranan Karsu ve Bora arasında sessizliği ilk bozan Bora olur. Bu konuyu konuşup rahatlamak ister. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Sandık Kokusu 34. bölüm canlı izle ekranı haberimizde! İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…

        • 2

          SANDIK KOKUSU'NUN 34. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Elektriklerin gelmesiyle kendini geri çeken Karsu, ne yapacağını şaşırır ve alelacele oradan uzaklaşır.

          Bora konusunda Kıvanç’ın ağzını yoklamak isteyen Ayça, Lale ile birlikte Kıvanç’a sürpriz ziyarette bulunurlar. Bu durumdan memnun olmayan Kıvanç, Bora’yı yardıma çağırır.

        • 3

          Sanki hiç öpüşmemişler gibi davranan Karsu ve Bora arasında sessizliği ilk bozan Bora olur. Bu konuyu konuşup rahatlamak ister.

        • 4

          Gülnaz, Zehra’yı göndermek için kolları sıvar. Ancak Zehra’nın gitmeye niyeti yoktur. Hasan’ı elde etmekten vazgeçmeyecektir.

        • 5

          Bu konuşmaları duyan Filiz, gözyaşları içinde bavulunu toplar. Ellerinde çiçeklerle gelen Hasan ise, ne yaparsa yapsın Filiz’i durduramaz.

        • 6

          SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Sandık Kokusu dizisinin 34. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          SANDIK KOKUSU 34. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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