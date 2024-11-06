Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu 33. Bölüm özeti ve kareleri yayınlandı. Diziyi internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler Sandık Kokusu yeni bölüm izle ekranı araştırmalarına başlandı. Her bölümü iple çekilen yapımın yeni bölümünde; Filiz’e iyice bilenen Gülnaz, intikam yeminleri eder. Peki, Sandık Kokusu’nda bu akşam neler olacak? İşte, 6 Kasım 2024 tarihli bölümün özeti ve Show TV Sandık Kokusu 33. bölüm izle full HD, kesintisiz ve tek parça seçenekleri...