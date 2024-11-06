Sandık Kokusu'nda bu akşam neler olacak? İşte Sandık Kokusu 33. bölüm özeti
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 33. Bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Necip Memili, Demet Akbağ ve Meriç Aral'ın yer aldığı Sandık Kokusu yeni bölüm özeti ve kareleri paylaşıldı. Yeni bölümde, imza için Karsu'yu ikna etmeye çalışan Reha'nın çabaları sonuçsuz kalır ve evi zararına satmaya karar verir. Diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler Sandık Kokusu 33. Bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte, Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…
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Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu 33. Bölüm özeti ve kareleri yayınlandı. Diziyi internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler Sandık Kokusu yeni bölüm izle ekranı araştırmalarına başlandı. Her bölümü iple çekilen yapımın yeni bölümünde; Filiz’e iyice bilenen Gülnaz, intikam yeminleri eder. Peki, Sandık Kokusu’nda bu akşam neler olacak? İşte, 6 Kasım 2024 tarihli bölümün özeti ve Show TV Sandık Kokusu 33. bölüm izle full HD, kesintisiz ve tek parça seçenekleri...
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SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM İZLE
Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu 33. bölümü ile 6 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekranlara geliyor.
Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
SANDIK KOKUSU 33. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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SANDIK KOKUSU 33. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
GÜLNAZ’IN FİLİZ’E İNTİKAM OYUNU!
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu Sandık Kokusu’nun 33. Bölüm özeti ve kareleri yayınlandı.
Dizinin yeni bölümünde; Rahim’in nefesini ensesinde hisseden Reha, imza için Karsu’yu ikna etmeye çalışır. Çabaları sonuçsuz kalınca evi zararına satmaya karar verir.
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Son yaptığından sonra Filiz’e iyice bilenen Gülnaz, intikam yeminleri eder. Memleketten misafir getirecektir. Filiz, sürpriz misafirin Hasan’ın eski aşkı olduğundan habersizdir.
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Geceyi Bora’nın misafir odasında geçiren Ayça, istediğini elde edememenin hayal kırıklığını yaşıyordur. Ancak çalışmak için Bora’nın yalısına gelen Karsu’ya geceyi Bora’yla geçirmiş izlenimi verir.
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Hasan, eski aşkı Zehra’yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırır. Gerçeği Filiz’den saklamaya çalışırken Zehra, Hasan ile yalnız konuşmak ister ve konuşmaları Filiz’in yanlarına gelmesiyle bölünür.
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Show TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu”nun kadrosunda Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.
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