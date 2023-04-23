Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerine kısa bir süre kala, sandık görevlisi ücretleri gündemi meşgul etmeye başladı. 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağı genel seçimlerde, seçim görevlileri sandık başında görev alacak. Peki, "Sandık görevlisi nasıl olunur başvuru ne zaman, şartları nelerdir? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?" İşte 2023 sandık görevlisi başvuru şartları...