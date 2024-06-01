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        Haberler Dünya Sandık çıkış anketine göre Hindistan'da seçimin galibi Modi | Dış Haberler

        Sandık çıkış anketine göre Hindistan'da seçimin galibi Modi

        Hindistan Genel Seçimleri'nde sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Modi'nin partisinin lideri olduğu ittifak seçimden zaferle çıktı. İttifakın, salt çoğunluk için gereken 272 sandalyeyi aşarak yaklaşık 350 sandalye kazanması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 17:15 Güncelleme: 01.06.2024 - 17:15
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        Hindistan'da seçimin galibi Modi
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        Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi liderliğindeki ittifak, sandık çıkış anketine göre seçimlerde çoğunluğu kazandı.

        İktidardaki Ulusal Demokratik İttifak'ın (NDA) 543 üyeli parlamentonun alt kanadında 350'den fazla sandalye kazanabileceği ve salt çoğunluk için gereken 272 sandalyeyi rahatça aştığı öngörülüyor.

        NDA 2019 seçimlerinde 353 sandalye kazanmıştı.

        Muhalefetteki INDIA ittifakının ise 120'den fazla sandalye kazanacağı tahmin ediliyor.

        Yaklaşık bir milyar kişi, 19 Nisan'da başlayan ve birçok yerde kavurucu yaz sıcağında yapılan yedi aşamalı seçimde oy kullanma hakkına sahip.

        Seçim Komisyonu elektronik oylama makinelerinde kullanılan oyları 4 Haziran'da sayacak ve sonuçların aynı gün açıklanması bekleniyor.

        73 yaşındaki Modi'nin kazanacağı bir zafer, Jawaharlal Nehru'dan sonra üst üste üç dönem kazanan ikinci başbakan yapacak.

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