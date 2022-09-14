Mevduat faizinin yüzde 80'i bulan enflasyona göre yüzde 15'lerde seyretmesi yani reel olarak mevduattaki paranın erimesi ve doların da bir süredir 18 lira düzeyinde sabit kalmasının ardından temmuz ortasından bu yana ralliye başlayarak yüzde 59 tırmanın Borsa İstanbul'da süreç dün kesildi. Borsa İstanbul Endeksi günü yüzde 6,1 kayıpla 3 bin 426 puana indi. Böylece yılbaşından itibaren dünya borsalarından pozitif ayrışan ve temmuz ayından itibaren bankacılık endeksindeki belirgin performansla dikkat çeken borsada, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat’tan beri en sert düşüş görüldü. Borsayı asıl olarak yukarı çeken ve bazı hisseleri günlerce tavan olan bankacılık endeksi ise yüzde 7.5 değer kaybetti. Banka hisseleri temmuz ortasından bu yana yüzde 150 gibi rekor düzeyde yükselmişti.

AÇIKLAMA ETKİLİ OLDU

Peki bu sert düşüş neden gerçekleşti? Hızlı yükselişi anlamlandıramayan yatırımcıların her an geri dönüş beklemesi nedeniyle piyasa zaten istim üstündeyken fitili Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı tarafından yapılan bir açıklama ateşledi. Vakfın gün içinde Akbank hissesi satmasının duyulması piyasada endişe yarattı. Nitekim akşam saatlerinde vakıf 8 milyon adet Akbank hissesi satacağını açıkladı. Satışın tutarı 150 milyon lira olsa da bu açıklama bir kaç yıldır ucuz olduğu düşünülen ve hızlı değer kazancına rağmen henüz eder fiyatına gelmediği düşünülen bankalara bakış açısını bozdu. Yatırımcılar, "demek ki banka hisseleri değerinin üzerine çıkmış" düşüncesi ile satışlarını artırdı.

İŞTE O AÇIKLAMA: PAY NEREDEYSE SIFIRLADI

Akşam saat 17.04'te KAP'A gelen açıklamada şöyle denildi: " 13/09/2022 - 13/09/2022 tarihinde AKBANK T.A.Ş. payları ile ilgili olarak 18,9473 - 18,9473 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 8.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKBANK T.A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 13/09/2022 tarihi itibariyle %0,070 (onbinde 7) sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür." Satış öncesi vakfın banka hisselerindeki payı yüzde 0,22 (binde 2) düzeyindeydi

YENİ SATIŞLAR GELMEZSE RALLİ DEVAM EDER Mİ?

Borsada yurtiçindeki satışların yanı sıra geçen aya göne daha iyi olması beklenen ABD enflasyonunun yıllık yüzde 8.3'e çıkması ABD borsalarını düşürürken bu durum Borsa İstanbul'a da olumsuz yansıdı. ABD borsaları yüzde 2 ile yüzde 3.5 düzeyinde çakıldı.

Borsa İstanbul yatırımcıları ise Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin de işaret ettiği gibi faizin enflasyonun çok altında olması ve dövizin de bir süredir stabil seyretmesi nedeniyle enflasyon karşısında neredeyse alternatifsiz yatırım aracı olarak kalan borsada yükselişin kaldığı yerden devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Genel görüş başka kurumsal satışların gelmemesi durumunda rallinin bundan önceki gibi soluksuz değil ancak yine de devam edeceği yönünde. Yaklaşık 1.5 aydır satıcısız yükselen borsada artık satıcıların da bay göstermesi yatırımcıların bundan sonraki süreçte biraz daha temkinli olmasını sağlayacak gibi görünüyor.