30 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye yarın, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre seçim günü yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları değişmeyecek.
YURDUN BATISI PARÇALI BULUTLU
Yurt genelinde yurdun batı kesimi, Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgesi ile Akdeniz'in batısında parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar değişmezken Batı Anadolu'da yer yer sağanak yağış görülüyor.
İÇ ANADOLU'DA SAĞANAK VAR
İç Anadolu Bölgesi'nde ise sağanak yağış hakim. Ankara, Eskişehir, Konya ve Kütahya çevrelerinde yağış tahmini yapılıyor. Yağışlı hava Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de de söz konusu. İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur da olabileceği belirtiliyor.
AKDENİZ'İN DOĞUSU YAĞIŞLI
Akdeniz Bölgesi'nin batısında parçalı bulutlu bir hava beklenirken, doğusunda ise gök gürültülü sağanak yağmur tahmin ediliyor. Yağış kuşağı Hatay'dan Diyarbakır'a kadar uzanıyor.
DOĞU ANADOLU'DA KAR VAR
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıklar daha da düşüyor. Kars'ta sıcaklık 0'a kadar inerken Iğdır, Ardahan, Ağrı ve Van'da kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınmıştır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
ANKARA: Parçalı bulutlu 7
İSTANBUL: Parçalı bulutlu 12
İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu 17
ADANA: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
BURSA: Parçalı bulutlu 13
ESKİŞEHİR: Parçalı bulutlu açık, yer yer yağışlı 11
ANTALYA: Çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
MERSİN: Çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 18
KASTAMONU: Parçalı bulutlu 9
SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 10
TRABZON: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9
ARTVİN: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 12
KARS: Yer yer kar yağışlı 0
ERZURUM: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3
VAN: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 8
DİYARBAKIR: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!