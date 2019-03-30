Türkiye yarın, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre seçim günü yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları değişmeyecek.

YURDUN BATISI PARÇALI BULUTLU

Yurt genelinde yurdun batı kesimi, Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgesi ile Akdeniz'in batısında parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar değişmezken Batı Anadolu'da yer yer sağanak yağış görülüyor.

İÇ ANADOLU'DA SAĞANAK VAR

İç Anadolu Bölgesi'nde ise sağanak yağış hakim. Ankara, Eskişehir, Konya ve Kütahya çevrelerinde yağış tahmini yapılıyor. Yağışlı hava Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de de söz konusu. İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur da olabileceği belirtiliyor.

AKDENİZ'İN DOĞUSU YAĞIŞLI

Akdeniz Bölgesi'nin batısında parçalı bulutlu bir hava beklenirken, doğusunda ise gök gürültülü sağanak yağmur tahmin ediliyor. Yağış kuşağı Hatay'dan Diyarbakır'a kadar uzanıyor.

DOĞU ANADOLU'DA KAR VAR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıklar daha da düşüyor. Kars'ta sıcaklık 0'a kadar inerken Iğdır, Ardahan, Ağrı ve Van'da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınmıştır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: Parçalı bulutlu 7

İSTANBUL: Parçalı bulutlu 12

İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu 17

ADANA: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

BURSA: Parçalı bulutlu 13

ESKİŞEHİR: Parçalı bulutlu açık, yer yer yağışlı 11

ANTALYA: Çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

MERSİN: Çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 18

KASTAMONU: Parçalı bulutlu 9

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 10

TRABZON: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

ARTVİN: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 12

KARS: Yer yer kar yağışlı 0

ERZURUM: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3

VAN: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 8

DİYARBAKIR: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11