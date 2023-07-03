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Sancaktepe'de yeşillik alanda çıkan yangın 4 binanın çatısına sıçradı

İstanbul Sancaktepe'de bir siteye ait yeşillik alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 4 binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu çatılar küle dönerken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 03.07.2023 - 04:26 | Güncelleme: ABONE OL
Sancaktepe'de yeşillik alanda çıkan yangın 4 binanın çatısına sıçradı
DHA

Sancaktepe'de yeşillik alanda çıkan yangın, 4 binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Kemal Türkler Mahallesi Ziverbey Sokakta bulunan bir sitenin bahçesinde saat 20.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

4 BİNANIN ÇATISI KÜLE DÖNDÜ

Yangın kısa sürede büyüyerek sitenin yanında bulunan 4 evin çatısına sıçradı. DHA'nın haberine göre, 4 binanın çatısı alev alev yandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi.

YANGIN SİTE SAKİNLERİNİ VE MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Yangının çıktığı alana yakın bir sitede oturanlar ve yangının sıçradığı bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın siteye sıçramadan söndürüldü. Mahalle Sakini Eyüp Geçici, "Yangın, arkada bulunan sitede çıkmış. Herhangi bir can kaybı yok. İtfaiyeler geldi yangına müdahale ettiler. Toplamda 4 tane binanın çatısı yandı. 2 kişi dumandan etkilendi" dedi.

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