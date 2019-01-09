Mahkeme, 2 sanığı ağırlaştırılmış müebbet ve 154 yıl hapis cezasına çarptırırken 3 sanık hakkında beraat bir sanık hakkında ise ayırma kararı verdi.

3 TUTUKLU SANIK KATILDI

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 3 tutuklu sanık ile bir tutuksuz sanık katıldı.

2 SANIĞA CEZA YAĞDI

Mahkeme dava ile ilgili olarak kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıklardan İrfan Kılıç, Mehmet Akif Uslu hakkında “Devletin Birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti ayrıca, iki sanığın “tasarlayarak bombalamak suretiyle 9 kişiyi öldürmeye teşebbüs” suçundan ayrı ayrı 9 kez 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme tehlikeli madde bulundurmak suçundan iki sanığın ayrıca 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına da hükmetti. Mahkeme heyeti böylece iki sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 154 yıl hapis cezasına çarptırmış oldu.

3 SANIĞA BERAAT BİR AYIRMA

Mahkeme heyeti, 3 sanık hakkında beraat kararı verirken bir sanık hakkındaki dosyayı da ayırdı.