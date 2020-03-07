Sancaktepe: 0 - Samsunspor: 1

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: Gürel Uzuner, Cengizhan Öztürk, Boran Turhan

Sancaktepe FK: Hüseyin, Erdinç, Ozan, David Kılıç (Ahmet Sivri dk. 86 ?),Melik, Alaattin Hamza, Halil İbrahim Tuna, Mert (Ogün dk. 54),Muharrem, İrfan (Behlül dk. 90),Can

Samsunspor: Nurullah, Caner (Erkam Reşmen dk. 80),Veli, Yalçın, Gökhan Meral, Guido, Ferhat, Oğuz, Burak Çalık (İbrahim Halil Çolak dk. 84),Gökhan Alsan, Atabey (Bahattin Köse dk. 62)

Gol: Gökhan Alsan (dk. 37 pen.) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Oğuz Gürbulak (Samsunspor),İrfan Akgün, Melih Derin, Alaattin Hamza Ok, Ozan (Sancaktepe)

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