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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 1427 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, martta 1427 yatırım teşvik belgesi düzenlediğini açıkladı

Giriş: 07.05.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 1427 yatırım teşvik belgesi verdi
AA

Bakanlığın, mart ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, martta 1427 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 90 milyar 458 milyon 668 bin 659 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 32 bin 406 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

İSTİHDAM EDİLEN SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE

Öte yandan sabit yatırım tutarı 1 milyar 191 milyon 220 bin 745 lira olan ve 2 bin 494 istihdam öngörülen 43 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 425 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 10 milyar 646 milyon 454 bin 65 lira, istihdam edilenlerin sayısı 20 bin 914 oldu.

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