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        Sanayi üretiminde yükseliş

        Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 2,5 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 10:43 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:43
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        Sanayi üretiminde yükseliş
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 artış kaydetti.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

        Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 2,7 azalış gerçekleşti.

        Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artış gösterdi.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.

        TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

        Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
        2021 12,4 9,1 16,9 66,8 42,7 23,9 9,8 13,1 8,7 8,7 10,9 13,1
        2022 6 12,3 8 9,4 6,9 8 1,9 0,8 0 2,4 -1,8 1,7
        2023 4 -8,8 0,4 -1,4 0,2 0,9 8,2 3,6 5,2 2,6 2 2,4
        2024 1,3 11,1 4,4 -1 0 -4,9 -3,9 -5,1 -2,2 -2,9 1,7 7
        2025 1,2 -1,9 2,5
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