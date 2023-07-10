Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti

Müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, uzun süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Cumartesi günü hayatını kaybeden Uğur'un ailesi taziyeleri Beykoz'daki evlerinde kabul etti.

CENAZE PROGRAMI

Taziye ziyaretinde bulunanlar arasında birçok sinema filminde beraber rol aldığı Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven de vardı. Lenf kanseri tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un cenaze töreni programı da belli oldu.

AKM'DE TÖREN DÜZENLENECEK

Üsküdar'daki özel bir hastanede hayata veda eden Özkan Uğur, yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Uğur'un cenazesi, Taksim Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.