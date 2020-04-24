AA

İş dünyasının çeşitli kurumlarından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmenin yolu dijital pazarlamadan ve sanal fuarlardan geçiyor.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı "Sanal Ticaret Heyetleri" projesi, ihracatçılar ve sanayiciler tarafından destekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, konunun, salgının başlangıcından beri gündemlerinde olduğunu belirterek, "Devletin de bu konudaki tutumu gayet olumlu. Dünya artık dijital ortamda satın alma yapıyor. Birlik olarak dijital fuarlarla ilgili firmalardan teklif alıyoruz. Bir anlamda dijital B2B yapıyor hale geleceğiz. e-ihracat ve dijital pazarlamayla ilgili tüm imkanlarımızı seferber ettik." ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL KASLARIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder de üyelere yönelik E-ihracat ve E-ticaret eğitimlerine başladıklarını söyledi. Önder, “CRM, ERP ve siber saldırılarla ilgili de eğitimlerimize başlıyoruz. Amacımız dijital kaslarımızı güçlendirmek. E-heyet çalışmalarımız kapsamında Mayıs’ta Güney Kore ile, Haziran’da da Avrupa ile buluşmalarımız olacak.” şeklinde konuştu.

"TEKNOLOJİYE AYAK UYDURMAYAN GERİDE KALACAK"

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turan da “Teknoloji her geçen gün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok hızlı ilerliyor. Bu gelişime ayak uyduramayanlar sektör ayrımı yaşamaksızın geride kalacak. Dijital pazarlar operasyonu kolay, maliyeti daha düşük ve daha ulaşılabilir olacak. 7/24 açık kalabileceği için de sürekli her kesime hitap edecek. Fakat tüm bunlarla birlikte sanal pazarlar ve E-fuar sistemi bizler için yeni bir platform olacak. Sistem kurulmalı ve eğitim iş birlikleri ile tüm sanayicilerimizin entegre edilmesi sağlanmalıdır.” şeklinde konuştu.

"SANAL ORGANİZASYONLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, “Çelik sektörü için önem arz eden tüm organizasyonlar salgın nedeniyle iptal edildi. Sanal fuarların ürün gamımız özelinde uygun olmayacağını düşünüyoruz ancak ihracat pazarlarımızdaki ticari ilişkilerimizin sürdürülebilir olması adına sanal organizasyonları yakından takip ediyoruz. Virüs sonrası için Latin Amerika bölgesi, Batı Afrika ve Güneydoğu Asya yeni hedef pazarlarımız olacak.” ifadelerini kullandı.

"MAYIS’TA STABİLE DÖNMEKTEN BAHSEDEBİLİRİZ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi ve Temmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya ise, Covid-19 salgınının küresel ölçekte bir daralmaya neden olduğunu vurguladı. Çetinkaya, “Normalleşmeyi konuşmak için henüz çok erken. Mayıs itibariyle stabile dönmekten bahsedebiliriz. Doğal taş sektörünün en önemli fuarlarından biri olan ABD merkezli Coverings 20-23 Nisan tarihleri arasındaki dev etkinliği online konferans serilerine çevirdi. E-heyet ve dijital pazarlama faaliyetlerini yakından takip ediyoruz ve önemsiyoruz.” dedi.

"E-HEYET TIBBİ MALZEMECİLERİN DE GÜNDEMİNDE"

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar ise dijital ticaret ve E-heyet çalışmalarının birinci gündem maddeleri olduğunu ifade etti. Uçar, “Tıbbi malzeme sektörünün önceliği halkımızdır. Ülkemizin özellikle maske ve eldiven gibi ürünlerde yeterli stoka kavuşmasının ardından ihracat izinlerinin önümüzdeki dönemde açılacağını tahmin ediyoruz. Bu dönemde dijital pazarlama, sanal fuarlar ve e-heyet gibi konular bizim de önceliğimiz. Üyelerimizi bu konularla ilgili düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Aksiyon alma aşamasındayız.” dedi.