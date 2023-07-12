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        San Marino nerede, hangi kıtada yer alır? San Marino başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir?

        Hem denize kıyısının hem de ülkede bir hava alanı olmaması sebebiyle, ulaşımın sadece karayolu ile yapıldığı San Marino; dünyanın en küçük ülkelerinden bir tanesi olarak tarif edilebilir. Bu özelliğinin yanında, 301 yılında kurulan bu devlet dünyanın en eski cumhuriyeti olarak da öne çıkmaktadır. Ilıman dönence altı iklime sahip olan ülkenin en önemli ekonomik gelir kaynağı ise turizmdir. Bir ovanın üzerinde yer alan bir tepeliğe kurulmuş olan San Marino başkenti neresidir? San Marino hangi kıtada yer almaktadır?

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 17:28
        San Marino nerede, hangi kıtada yer alır?
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        9 idari bölgeye ayrılan ve çok partili bir demokratik cumhuriyet olan San Marino, aynı zamanda 1600 yılında çıkartmış olduğu anayasa ile dünyanın en eski anayasalarından bir tanesine de sahiptir. Peki, San Marino nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? San Marino para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

        San Marino Nerede?

        San Marino hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap, Avrupa olacaktır. Avrupa kıtasının güneyinde yer alan ve her tarafı İtalya ile çevrili bir ülke olan San Marino; Vatikan ve Monaco’dan sonra Avrupa’nın en küçük ülkesidir. En büyük gelir kaynağı gelişmiş bankacılık sistemi ve turizm olan San Marino, bir havaalanına ve deniz kıyısına sahip olmaması sebebiyle sadece karayolu ile ziyaret edilebilmektedir.

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        301 yılında kurulan ve 13. yüzyıldan itibaren cumhuriyetle yönetilen San Marino; 1. Dünya Savaşı’nda da İtilaf Devletleri arasında yer almıştır. Günümüzde 100’den fazla ülkeyle diplomatik ilişki içinde olan bu ülke, aynı zamanda birçok uluslararası organizasyonun da üyesidir.

        San Marino Başkenti

        Avrupa’nın en küçük ülkelerinden bir tanesi olan San Marino’nun başkentinin ismi de ülkeyle aynı ismi taşımaktadır. Ülkedeki dokuz belediyeden bir tanesi ile yönetilen başkent San Marino, deniz seviyesinden yaklaşık olarak 750 metre yukarıda bulunan bir tepenin üzerine kurulmuştur. Ekonomisinin neredeyse tamamına yakını turizme dayanan San Marino, yılda yaklaşık 3 milyon turist tarafından ziyaret edilmektedir. Şehrin üzerine kurulmuş olduğu Monte Titano, şehrin tarihi merkezi olarak kabul edilmektedir ve tepe 2008 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne dahil edilmiştir.

        San Marino Nüfusu

        2023 verilerine göre San Marino’nun nüfusu, 33 bin 785 kişiden meydana gelmektedir. Nüfusunun büyük çoğunluğu İtalyanlardan meydana gelen San Marino’da, sayıları 2000 ile 3000 arasında olan diğer yabancı ülke vatandaşları da ikamet etmektedir. İtalyancanın farklı bir lehçesinin konuşulduğu San Marino’da hâkim olan dini inanç ise Hristiyanlığın Katolik mezhebidir ve halkın büyük çoğunluğu Roma Katolik Kilisesi’ne bağlıdır.

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        San Marino Para Birimi

        San Marino, Avrupa Birliği’ne üye olmamasına rağmen resmi para birimi olarak Euro’yu kullanmaktadır. Euro’dan önce İtalyan liretini resmi para birimi olan kullanan San Marino; Avrupa Birliği üyesi olan İtalya’nın Euro Bölgesi’ne girmesi ve İtalyan liretinin tedavülden kalkması sonrası, İtalya ile birlikte resmi para birimi olarak Euro’yu kullanmaya başlamıştır.

        San Marino Bayrağının Anlamı

        1682 yılında tasarlandıktan sonra San Marino Cumhuriyeti’nin resmi bayrağı olarak kabul edilen bu bayrak; beyaz ile açık maviden meydana gelen iki yatay şeritten ve bu iki şeridin tam ortasında yer alan devlet armasından meydana gelmektedir. Beyaz rengin barışı, açık mavi rengin ise özgürlüğü temsil ettiği San Marino bayrağındaki devlet armasında “libertas” yani özgürlük yazan bir kısım da bulunmaktadır.

        San Marino Şehirleri

        9 şehirden meydana gelen San Marino’da öne çıkan şehirler şu şekildedir:

        • San Marino
        • Domagnano
        • Chiesanuavo
        • Borgo Maggiore

        San Marino Türkiye Saat Farkı

        San Marino ile Türkiye arasında bir saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati San Marino’dan 1 saat ileridedir.

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