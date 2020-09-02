San Andreas Fayı filmi oyuncuları ve konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Dwayne Johnson ve Alexandra Daddario'nun aldığı San Andreas Fayı filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

SAN ANDREAS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dwayne Johnson

Alexandra Daddario

Carla Gugino

Colton Haynes

Art Parkinson

Archie Panjabi

Todd Williams

Ioan Gruffudd

Will Yun Lee

Kylie Minogue

SAN ANDREAS FAYI FİLMİ KONUSU NEDİR?

California'da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi'nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom'un yaşadıklarını ön plana alan film, genç adamın duygusal hayatı ile sorumluluklarını dengede tutma çabasına odaklanıyor.

Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı’nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles’tan San Francisco’ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır.