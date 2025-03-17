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        Haberler Gündem Çevre Samuray arısı üretimi 160 bini geçti | Son dakika haberleri

        Kahverengi kokarcaya karşı samuray arısı üretimi 160 bini geçti

        Kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadelede kullanılacak samuray arılarının üretimi için Fındık Araştırma Enstitüsü'nde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen, "Üretilen samuray arılarının salımı haziran ayı ortası itibarıyla Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde gerçekleştirilecek. Şu anki üretim sayısı 160 bini geçti, iki ay içerisinde de 300 bin rakamını tutturacağımızı öngörüyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:48 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:48
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        Samuray arısı üretimi 160 bini geçti
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        Kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadelede kullanılacak samuray arılarının üretimi için Fındık Araştırma Enstitüsü'nde yürütülen çalışmalar sürüyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki enstitüde geçen yıl 5 bin samuray arısı üretimi gerçekleştirildi. Laboratuvar kapasitesi artırılan enstitüde bu yıl için hedeflenen 300 bin samuray arısı üretiminin şu ana kadar 160 binden fazlası tamamlandı.

        Samuray arılarının haziran ayından itibaren Doğu Karadeniz'deki illerde salınımının yapılması planlanıyor. Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün destekleriyle enstitüye üç iklim odası kurulduğunu söyledi.

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        Üretim hedeflerinin böylelikle 300 bine çıktığını dile getiren Bilgen, "Kışlaklardan toplanan kahverengi kokarcaların enstitüdeki laboratuvarda yumurtlamaları sağlanıyor. Samuray arılarının bu yumurtalarla etkileşime girmesiyle de üretim yapılıyor" dedi.

        Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Bilgen, "Üretilen samuray arılarının salımı haziran ayı ortası itibarıyla Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde gerçekleştirilecek. Şu anki üretim sayısı 160 bini geçti, iki ay içerisinde de 300 bin rakamını tutturacağımızı öngörüyoruz" diye konuştu.

        Kahverengi kokarcaların haziran ayının ortasından itibaren yumurta bıraktığına dikkati çeken Bilgen, şöyle devam etti:

        "Bu zararlının uçuşları hava sıcaklıklarının 14 derecenin üzerine çıkmasıyla başlıyor. Samuray arısının salınmasını ise kahverengi kokarcanın yumurtlama dönemi olan haziran ayının ilk haftası ve ortası itibarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu mevsimlere göre değişiyor. Genel görüşümüz salım yapılacak tarihin haziran ayının ortası olmasıdır."

        Yusuf Bilgen, kahverengi kokarcaya karşı yürütülen çalışmalar için enstitü laboratuvarında görevli personel ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri çalışanları ve çiftçilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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