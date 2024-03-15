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        Haberler Spor Futbol Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, A Milli Takım'a seçildi! - Futbol Haberleri

        Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, A Milli Takım'a seçildi!

        Süper Lig'de Samsunspor'un kalesini koruyan Okan Kocuk, A Milli Futbol Takım'ın aday kadrosuna çağrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 17:23 Güncelleme: 15.03.2024 - 17:23
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        Okan Kocuk, A Milli Takım'a davet edildi!
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        Sezon başında yediği hatalı goller ile eleştirilen Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, son dönemdeki performansıyla A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

        Yaz transfer sezonunun başında Galatasaray'dan transfer edilen kaleci Okan Kocuk, ligde 28 maçta Samsunspor’un kalesini korudu. 11 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Samsunspor'un kalesini koruyan Kocuk, sezonun ilk 6 haftasında 5 maçta görev almış, kötü bir performans sergilemişti.

        Samsunspor’un başına Hüseyin Eroğlu'nun yerine Alman Teknik Direktör Markus Gisdol'un getirilmesi, kaleci Okan Kocuk’a da iyi geldi. Kırmızı-beyazlılar, Gisdol döneminde son sıradan kurtulup orta sıralara kadar yükselirken, kaleci Okan da iyi performansıyla dikkat çekti. Kurtarış yüzdesini arttıran Kocuk, takımının kazandığı puanlarda büyük pay sahibi oldu.

        Okan Kocuk'un başarılı performansı, A Milli Futbol Takımı yetkililerinden de kaçmadı. 28 yaşındaki file bekçisi, A Milli Takım'ın 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosuna davet edildi.

        Okan Kocuk, Samsunspor'un uzun yıllar sonra A Milli Takım'a gönderdiği ilk oyuncu oldu.

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