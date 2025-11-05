Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Sabırlı bir oyun anlayışıyla oynamalıyız - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Sabırlı bir oyun anlayışıyla oynamalıyız

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Hamrun Spartans maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Malta ekibinin iyi bir takım olduğunu belirten Alman teknik adam, kendi oyunlarını sahaya yansıtamazlarsa problem yaşayabileceklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 16:22 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:22
        UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Samsunspor yarın saat 20.45'te evinde Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile oynayacak. Bu müsabaka öncesinde Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Hamrun maçı öncesindeki 9 maçtır namağlup serilerini hatırlatan Reis, "Hamrun, son iki karşılaşmadan sadece 2 gol yiyerek mağlup ayrıldı. Bu sebepten dolayı iyi bir takıma karşı oynayacağız. Sonuç olarak Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden elenerek, daha sonrasında Avrupa Ligi oynamış sonrasında Konferans Ligi'ne düşerek buraya kadar geldi. Bu da onların tehlikeli bir takım oldukları anlamına gelir. Eğer kendi istediğimiz oyun anlayışını, mantaliteyi sahaya yansıtamazsak kesinlikle problem yaşayacağımızı düşünüyorum. Biz ise takım haline bugüne kadar olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Yarınki karşılaşmada ilk adım olarak yapmamız gereken şey de bu. İnsanların şu ana kadar elde ettiğimiz başarının beklenmedik bir başarı olmasını düşünmesi, elde etmiş olduğumuz başarıyı daha anlamlı kılıyor" diye konuştu.

        "DAR BİR KADROYLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

        Kısıtlı bir kadroyla 4 kulvarda birlikte mücadele ettiklerinin altını çizen Thomas Reis, "Sakat oyuncularımız var ve onlardan yoksun bir şekilde oynamamız gerekiyor. Aynı zamanda forvetlerimizden biri de (Cherif Ndiaye) geç transfer olması nedeniyle o da bizimle birlikte olamayacak. Bu dönemde dar bir kadroyla oynamak zorundayız. Bu oynayan oyuncularımıza da yüzde 100 güveniyoruz. Her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bu maç yoğunluğunun olduğu dönemlerde çok fazla değişiklik yapamamakla birlikte zaman zaman zorunlu değişiklikler yapıyoruz. Bazı oyuncularımızı dinlendirmeye çalışıyoruz. Dar bir kadroyla yolumuza devam ediyoruz. 9 maçlık bir yenilmezlik serimiz var. Bu da takım halinde çok güçlü bir mantalite ortaya koyduğumuzu göstermektedir. Yarın sabırlı bir oyun anlayışıyla oynamamız gerekiyor ki başarılı bir sonuç alalım. Geçen yıl çok başarılıydık. Bu yıl da aynı başarıyı göstermeye çalışıyoruz. İyi bir sezon geçiriyoruz. Sonuç olarak her maç zor geçebiliyor, bazen maçın içinde hatalar yapabiliyorsunuz ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduğunuz anlar olabiliyor. Özellikle evinizdeki karşılaşmalarda bu tür destek her zaman önemlidir. Oyuncularımın zaten yorgun olduğunu biliyorum. Çünkü fazlasıyla maç oynuyorlar. Çok yoğun bir maç temposundalar, bu iyi performanslarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ama taraftarlarımızın desteğini hissedecek olurlarsa eminim daha fazla koşmaya çalışacaklardır. Daha fazla savaşmak ve koşmak adına isteyeceklerdir. Kesinlikle bu takım böyle bir desteği hak ediyor" şeklinde konuştu.

