Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Sırbistan 1. Ligi'nde Napredak Krusevac forması giyen Sırp forvet Alen Melunovic ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

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