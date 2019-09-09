TFF 2. Lig Beyaz Grup'un ikinci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Pendikspor´u 2-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3´üncü dakikada Guido´nun pasıyla buluşan Atabey´in ceza sahası içerisinde çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

15´inci dakikada İlyas Kubilay Yavuz´un ceza sahasına yerden yaptığı ortada Guido´dan önce Pendikspor defansı topu uzaklaştırdı.

18´inci dakikada Gökhan Meral´ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Atabey´in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

24´üncü dakikada İlyas Kubilay Yavuz´un yaklaşık 25 metreden kaleye çektiği şutu kaleci Mehmet Cinpir uzaklaştırdı.

45´inci dakikada Gökhan Alsan´ın pasıyla buluşan İlyas Kubilay Yavuz´un ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

45+2´nci dakikada İlyas Kubilay Yavuz´un kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Aytaç´ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

57´nci dakikada Yalçın´ın ceza sahasına yaptığı ortada topu iyi takip eden Gökhan Alsan´ın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

65´inci dakikada Enes İslam İlkin´in ceza sahasına yaptığı ortada Ahmethan´ın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

76´ncı dakikada Pendikspor ceza sahasında yaşanan karambolda topa son dokunan Gökhan Alsan´ın şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

81´inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında topla buluşan İlyas Kubilay Yavuz´un ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.

90´ıncı dakikada İlyas Kubilay Yavuz´un yerden pasıyla buluşan Bahattin´in yerden sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

İRFAN BUZ: 3 PUAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ

Maç sonu açıklama yapan Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Kendi sahamızda uzun zamandan sonra taraftarımızla buluştuk. Taraftarlarımız müthişti. Sonuna kadar bizi desteklediler. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. 2-0´ın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu 3 puan bizim için çok önemliydi. Oyunun içerisinde pozisyonlara baktığımız zaman, golü erken bulmuş olsaydık çok daha farklı olabilirdi. Önemli olan buradaki 3 puan. Ondan dolayı mutluyuz" dedi.