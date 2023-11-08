Samsunspor-İstanbulspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Samsunspor, Trendyol Süper Lig 4. hafta erteleme maçında İstanbulspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
Şiddetli sağanak yağış nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 4. haftasından ertelenen maçta Samsunspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Samsunspor, 11. dakikadan itibaren yeniden başlayan mücadeleyi 2-1 kazandı.
Konuk ekip İstanbulspor, 41. dakikada Emir Kaan Güçtekin'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Samsunspor bu gole 70'te Soner Aydoğdu ve 90+3'te Bennasser'in golleriyle yanıt verip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Üst üste 2. kez kazanan Karadeniz ekibi puanını 8'e çıkarırken, 19. sırada yer aldı.
Son sıradaki İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Burak Şeker, Mert Bulut, Ali Can Alp
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler (Dk. 57 Zeki Yavru), Satka, Drongelen, Soner Gönül, Bennasser, Osman Çelik (Dk. 57 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 90+7 Alim Öztürk), Laura (Dk. 88 Nanu), Marc Bola (Dk. 46 Ntcham), Mouandilmadji
İstanbulspor: Jensen, Duhaney (Dk. 87 Slyvanus Deli), Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk. 74 Rroca), Loshaj, Ndao (Dk. 78 Laurentino), Mamadou (Dk. 78 Kubilay Köylü), Emir Kaan Gültekin
Goller: Dk. 41 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Dk. 70 Soner Aydoğdu, Dk. 90+3 Bennasser (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Emre Kılınç, Dk. 59 Bennasser, Dk. 90+5 Ntcham) (Yılport Samsunspor), Dk. 59 Loshaj, Dk. 61 Mehmet Yeşil, Dk. 70 Emir Kaan Gültekin, Dk. 76 Ali Yaşar, Dk. 90+2 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)