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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Samsunspor evinde kazandı turu kaptı - Futbol Haberleri

        Samsunspor evinde kazandı turu kaptı

        Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Samsunspor evinde ağırladığı Tokat Belediyespor'u 3-0 yendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 21:41 Güncelleme: 05.12.2023 - 21:41
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        Samsunspor evinde kazandı turu kaptı
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        Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Samsunspor sahasında konuk ettiği Tokat Belediyespor'u 3-0 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.

        Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ercan Kara, 61. dakikada Moryke Fofana ve 85. dakikada Berhan Deniz kaydetti.

        Samsunspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turundaki rakibi, 8 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekiminde belli olacak.

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