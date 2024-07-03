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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor'dan futbolculara test! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor’da futbolcular teste tabi tutuldu

        Süper Lig'de sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Yılport Samsunspor, futbolcularını teste soktu. Karadeniz ekibinde yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:59 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:26
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        Samsunspor'dan futbolculara test!
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        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, çalışmaların 3. gününde ‘kuvvet ve anatomik testlerden’ geçmeye devam ediyor.

        Samsunspor, Mustafa Kemal Erkanat Futbol Akademi Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik ekip tarafından kuvvet ve anatomik testlerden geçen oyuncular, kas gruplarının kuvveti, esnekliği ve dayanıklılığı ölçülüyor. Aynı zamanda, vücut yapılarının anatomik değerlendirmeleri de yapılarak muhtemel sakatlık riskleri tespit ediliyor.

        Gruplar eşliğinde yapılan testler sonrası oyuncular, Samsun etabındaki saha çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

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