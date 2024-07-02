Doğal koruyuculardan da ekmeğinize eklemeyi ihmal etmeyin. Lesitin ya da askorbik asit gibi doğal koruyucular hamurun nemini korumasına yardımcı olurken maya ve küf sayısını azaltır. Sarımsak, tarçın, bal ya da karanfil gibi içerikler de küfe karşı doğal bir mücadele sağlayabilir ama ekmeğinize aroma katması da kaçınılmazdır.

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