Samsunspor'da Trabzonspor maçı için 4 kadro dışı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi ekip mücadele öncesi Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait'in noel tatillerinden geç döndüğünü ve taktik idmanı kaçırdıkları gerekçesiyle Trabzonspor maçı kadrosunda olmayacaklarını duyurdu.

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Yapılan açıklamada, "Oyuncularımız Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait, noel tatili sonrası takıma geç katıldıkları ve taktik çalışmalarını kaçırdıkları için, Teknik Direktörümüz Thomas Reis'in vermiş olduğu karar doğrultusunda yarın oynanacak Trabzonspor A.Ş. müsabakası kadrosunda yer alamayacaklardır." denildi.