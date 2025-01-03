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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor'da Trabzonspor maçı için 4 kadro dışı! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'da Trabzonspor maçı için 4 kadro dışı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, noel tatillerinden geç dönen Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait'in Trabzonspor maçı kadrosunda olmayacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 18:27 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:27
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        Samsunspor'da 4 kadro dışı!
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

        Ev sahibi ekip mücadele öncesi Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait'in noel tatillerinden geç döndüğünü ve taktik idmanı kaçırdıkları gerekçesiyle Trabzonspor maçı kadrosunda olmayacaklarını duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Oyuncularımız Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait, noel tatili sonrası takıma geç katıldıkları ve taktik çalışmalarını kaçırdıkları için, Teknik Direktörümüz Thomas Reis'in vermiş olduğu karar doğrultusunda yarın oynanacak Trabzonspor A.Ş. müsabakası kadrosunda yer alamayacaklardır." denildi.

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