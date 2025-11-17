Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor Başkan Vekili'nden taraftara mesaj - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor Başkan Vekili'nden taraftara mesaj

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Beşiktaş karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, "Taraftarımızdan beklentimiz ise her zaman söylediğimiz gibi takımlarına daha fazla sahip çıkmaları" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 14:15 Güncelleme: 17.11.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor Başkan Vekili'nden taraftara mesaj!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş karşılaşması öncesinde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

        "HER MAÇIN KENDİ SENARYOSU VAR"

        Çok zorlu bir fikstürün onları beklediğini söyleyen Veysel Bilen, “Takımımızın geldiği nokta gerek Avrupa'da gerekse ligdeki durumumuz itibariyle yönetim olarak son derece mutluyuz. Bu hafta sonundan başlayarak 21 Aralık'a kadar 8 tane çok önemli maçımız var. 3'ü Avrupa 5'i lig birlikte olmak üzere. Biz Samsunspor olarak maç maç düşünüyoruz. Her maçın kendi senaryosu var. Ciddiyeti elden bırakmadan sıkı bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

        TARAFTARA MESAJ

        Zorlu fikstür sürecinde en büyük desteği taraftarlardan beklediğini söyleyen Bilen, “Hafta sonu Beşiktaş deplasmanından da puan ya da puanlar alarak Samsun’a dönmeyi, İzlanda yolculuğu öncesi moralli bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Takımımız yapmış olduğu iznin ardından Cumartesi gününden itibaren çalışmalarına başladı. Dolayısıyla, önümüzdeki bu periyotta ortaya koyacağımız performansla hedeflediğimiz puanları alacağımıza ve bu süreci olumlu şekilde tamamlayacağımıza inanıyoruz. Taraftarımızdan beklentimiz ise her zaman söylediğimiz gibi takımlarına daha fazla sahip çıkmaları. Bu takım, verilen desteği sonuna kadar hak ediyor. Yönetim olarak bilet fiyatları konusunda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle taraftarlarımızdan, ‘ama’sız, ‘fakat’sız; mesafeyi ya da havayı bahane etmeden gelip takımlarını desteklemelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Aslıhan'ın ölümünde yeni iddianame! 'Kasten öldürme'den yargılanacak!
        Aslıhan'ın ölümünde yeni iddianame! 'Kasten öldürme'den yargılanacak!
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Habertürk Anasayfa