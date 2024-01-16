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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor, Alanya’ya 17 oyuncusunu götürmedi - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor, Alanya’ya 17 oyuncusunu götürmedi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe maçı öncesinde Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda karşılaşacağı Alanyaspor deplasmanına 17 futbolcusunu götürmedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:51 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:51
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        Samsunspor, kupada gençlere emanet!
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        Ligde uzun bir aranın ardından küme düşme hattından uzaklaşan Samsunspor, ligin 21. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesinde Türkiye Kupası 5. Turu'nda mücadele edeceği Alanyaspor karşı as futbolcularını götürmeme kararı aldı. Kırmızı-beyazlılarda as takımda düzenli forma giyen 17 futbolcu teknik heyetin kararı doğrultusunda Alanya’ya götürülmedi. Samsunspor’un Alanya kamp kadrosunda daha önce az süre alan ve genç oyuncular yer aldı.

        Afrika Kupası’nda olan Kingsley Schindler, Nanu Gomes ve Oliver Ntcham’ın yanı sıra uzun süreli sakatlığı bulunan Gaetan Laura ile Sivasspor maçında sakatlık geçiren Moryke Fofana ve izinli olan Mickael Tırpan mecburiyetten dolayı Alanyaspor maçı kafilesine dahil edilemedi. Bu futbolcuların yanı sıra kaleci Okan Kocuk, Rick Van Drongelen, Lubo Satka, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Emre Kılınç, Carlo Holse, Flavien Tait, Ait Bennasser, Taylan Antalyalı ve Marius Mouandilmadji Alanya’ya götürülmedi.

        Samsunspor’un maç kafilesinde kaleciler Jakup Szumski ve Halil Yeral’ın yanı sıra Yunus Emre Çift, Kerem Fidan, Mustafa Haluk Tan, Soner Gönül, Marc Bola, Enes Albak, Osman Çelik, Soner Aydoğdu, Muhammet Ali Özbaskıcı, Emre Köroğlu, Alper Efe Pazar, Mehmet Ali Kablan, Muhammed Gümüşkaya, Berhan Deniz, Ercan Kara ve Landry Dimata yer aldı.

        Alanyaspor ile Samsunspor yarın saat 17.00’de Alanya Oba Stadyumu’nda Türkiye Kupası'nda adlarını bir üst tura yazdırmak için mücadele verecekler.

        Samsunspor, 21 Ocak Pazar günü de Süper Lig'de lider Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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