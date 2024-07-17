Samsunspor, Ahmet Sağat ile yollarını ayırdı

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Samsunspor Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Şanlı armamıza 2022-23 sezonunda katılan ve yaşadığımız TFF 1. Lig şampiyonluğunda büyük katkıları olan, camiamıza 11 yıl aradan sonra Süper Lig sevinci yaşatan golcü oyuncumuz Ahmet Sağat’a veda ediyoruz. Terinin son damlasına kadar sahada verdiği mücadele ve camiamıza yaşattığı tüm mutluluklar için Ahmet Sağat’a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Sevgili Ahmet, şanlı Samsunspor tarihinin unutulmaz değerleri arasında yerini alacaksın” denildi.